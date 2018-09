Castigades en públic dues noies de 22 i 32 anys per intentar de mantenir relacions a Malàisia

Van rebre aquest dilluns sis assots cadascuna davant de cent persones i també van haver de pagar una multa de 3.300 ringgit (690 euros)

Actualitzada 03/09/2018 a les 18:19

Una parella de dones residents a Malàisia van rebre aquest dilluns sis assots cadascuna davant de cent persones després de ser condemnades per intentar de mantenir relacions, violant d'aquesta manera les estrictes lleis islàmiques que s'apliquen a la població musulmana del país. La sentència, dictada el passat mes, va ser llegida a porta tancada a l'Alt Tribunal Islàmic de KualaTerenggan, a la província nord-oriental de Terenggan, informa el mitjà The Star.Les noies, de 22 i 32 anys, van ser arrestades per la Policia islàmica a l'abril quan es trobaven en un cotxe aparcat en una plaça pública. Ambdues també van ser sentenciades a pagar una multa de 3.300 ringgit (690 euros). Grups en favor dels drets humans van qualificar de «cruel i injust» el càstig i alerten de la falta dels drets de la comunitat LGBT (Lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals) a Malàisia, i l'auge de la intolerància.La federació de Malàisia té un sistema jurídic dual pel qual algunes matèries, com les vinculades a l'Islam, són legislades pels diferents governs estatals. En més de la meitat dels catorze estats del país, les autoritats locals imposen càstigs corporals regits per la Sharia o llei islàmica i compten amb una espècie de policia de la moral, coneguts com Jawi.