Casado adverteix que el PP bloquejarà qualsevol referèndum sobre la reforma de l'Estatut

«No hi ha cap estatut a votar perquè el que està en vigor ja es va votar»

Actualitzada 04/09/2018 a les 10:50

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertit de nou aquest dimarts que la seva formació «no tolerarà» que se celebri cap referèndum a Catalunya com el que va proposar aquest dilluns el president espanyol, Pedro Sánchez, en el marc d’una reforma de l’Estatut. Segons Casado, Sánchez vol impulsar «un referèndum pactat amb l’independentisme a Catalunya» però seria «una consulta ocultada en l’autogovern» en un moment en què «l’única pretensió dels secessionistes és una consulta per l’autodeterminació». “«o es pot enganyar els espanyols dient que hi pot haver més quotes de competències que es poden cedir a les autonomies quan vivim en l’Estat més descentralitzat, divers i plural del nostre entorn», ha dit Casado, que ha retret que «per la pretensió d’una minoria radical la resta dels espanyols no tinguem els mateixos drets i obligacions que aquells que viuen a la meravellosa terra de Catalunya».Per aquest motiu, i davant la «tan anunciada conferència del president de la Generalitat», Quim Torra, Casado ha advertit que «davant de qualsevol pretensió de ruptura de la nostra història tindran com a dic de contenció al PP», i «igual que vam proposar la nostra majoria absoluta al Senat per tornar a aplicar de nou el 155, avui diem que si es consuma l’amenaça de consulta radical i sense fonament estatutari estarem al capdavant».«No hi ha cap estatut a votar perquè el que està en vigor ja es va votar, es va recórrer pel PP, i menys mal que es va recórrer, perquè si no s’hagués fet ara els presos que van donar un cop a l’Estat estarien essent jutjats per un Tribunal Superior de justícia nomenat pels propis partits secessionistes».En aquest sentit ha afirmat que la seva formació no tolerarà tampoc que «s’intenti tornar a presentar la resolució del Tribunal Constitucional com un engany a la sobirania nacional».