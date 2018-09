Segresten i torturen a un noi i demanen 1.500 euros de rescat a la seva mare

Els segrestadors eren tres homes i quatre dones d'entre 21 i 39 anys i de nacionalitat espanyola

La Policia Nacional va detenir el passat 29 d'agost a Màlaga a set persones involucrades en el segrest d'un noi de 26 anys, al qual van provocar una important lesió a l'ull.La víctima va estar més de 8 hores retinguda, va ser sotmesa a cops i amenaces, segons ha informat la policia. Va ser la mare qui va denunciar els fets després de rebre una trucada en la qual els segrestadors li exigien 1.500 euros per l'alliberació del seu fill.El noi va ser segrestar a Ronda, quan va ser obligat a pujar en un vehicle, que el va portar fins a Màlaga capital a una casa de compravenda d'or, on els segrestadors van obligar a la víctima a tornar unes joies que havia venut. Després van traslladar al noi a una finca a Cártama on el van agredir, provocant-li una greu lesió a l'ull.Agents del Grupo de Atracos de la Comisaría Provincial de Málaga i de la Policia Nacional van localitzar a la víctima i el vehicle utilitzat pels segrestadors, on van trobar una escopeta, una pistola i diversos cartutxos.Els segrestadors pertanyen a un clan familiar, concretament, eren tres homes i quatre dones d'entre 21 i 39 anys i de nacionalitat espanyola. Han estat detinguts per un delicte de segrest, lesions i tinència il·lícita d'armes.