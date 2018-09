Pedro Sánchez preveu un referèndum a Catalunya, «però per a millorar l'autogovern, no per la independència»

El president espanyol afirma que cal votar un nou Estatut perquè l'actual no va ser votat per Catalunya

Actualitzada 03/09/2018 a les 11:11

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, només preveu que hi pugui haver un referèndum a Catalunya per a un nou Estatut i millorar el seu autogovern, però no per l’autodeterminació.Sánchez, en una entrevista en la SER, ha insistit en la necessitat de mantenir el diàleg i ha assegurat que el Govern no s’aixecarà de les comissions bilaterals que ha reprès amb la Generalitat digui el que digui demà en una conferència el president de la Generalitat, Quim Torra.«L’únic que espero és que encerti, que mostri compromís», ha assenyalat Sánchez, que no té al cap ara aplicar de nou l’article 155 de la Constitució. Però ha ressaltat que és «un instrument perfectament constitucional i legítim per tornar a resituar Catalunya a la legalitat, l’Estatut i la Constitució» i que si fos necessari tornar a utilitzar-lo «el Govern d’Espanya actuarà».Per al cap de l’Executiu, la votació que hi ha d’haver a Catalunya «no pot ser per la independència o l’autodeterminació, sinó per un enfortiment de l’autogovern, que és el que -ha assegurat- majoritàriament aglutina al conjunt de la societat catalana».En plantejar-li si això passa per un referèndum, ho ha confirmat precisant l’objectiu d’aquesta consulta: «Sense cap dubte. És un referèndum per l’autogovern, no per l’autodeterminació».I això ha confirmat que passa per la votació d’un nou Estatut perquè ha ressaltat que el que existeix en l’actualitat no va ser votat per Catalunya i això suposa un problema polític.En aquesta línia, després de defensar la llei i el diàleg per resoldre la crisi catalana, ha sintetitzat en tres paraules la seua proposta per a Catalunya: autogovern, Constitució i Europa.El president Torra ha dit avui mateix que durant l’estiu ha intercanviat missatges amb Sánchez, i el cap del Govern ha afegit que també han parlat per telèfon, entre altres motius, pels actes del 17 d’agost en record de les víctimes de l’acció terrorista de fa un any a Barcelona i Cambrils. «És lògic», ha afegitEl president del Govern ha considerat que la tardor de 2018 no pot servir per endinsar-se a les ferides de la tardor de l’any passat, sinó per «curar-les».En aquest context ha instat Torra a parlar amb la part de Catalunya que no comparteix les seves idees perquè creu que el que està en joc no és la independència, sinó la convivència.De la mateixa forma, ha considerat que no té sentit que el Parlament romangui tancat durant el mes de setembre.Sánchez, que ha ratificat que entre octubre i novembre celebrarà un Consell de Ministres a Barcelona, s’ha referit a la polèmica pels llaços grocs per mostrar-se en contra de tots els símbols que divideixin.Respecte a la defensa del jutge Pablo Llarena a Brussel·les, ha subratllat que el Govern sempre ha tingut clar que havia de defensar la sobirania jurisdiccional d’Espanya, ha atès els requeriments del Consell General del Poder Judicial i ha conclòs que no es podia dissociar una declaració privada de l’acció pública d’aquest jutge.Davant de la possibilitat que l’Executiu recorri a instàncies superiors europees si es qüestiona aquesta sobirania, ha ressaltat que aquesta defensa és una qüestió d’Estat més enllà del nom d’un jutge.