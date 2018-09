És la primera promoció des del 2011-12

Actualitzada 03/09/2018 a les 14:01

Més de mig centenar d'aspirants a mossos d'Esquadra, 510 en concret, i 379 aspirants a policia local han començat aquest dilluns el curs de formació bàsica policial a l'Escola de Policia de Catalunya, a Mollet del Vallès. Aquesta 32a promoció és la primera que compta amb aspirants a mosso des del curs 2011-2012, arran de l'acord de la Generalitat i el govern espanyol en la Junta de Seguretat de Catalunya del juliol de l'any passat.El curs per aquests 889 aspirants s'acabarà al juny, després de 1.275 hores de formació teòrica i pràctica. Un cop superat el curs, faran un període de pràctiques d'un any més als cossos respectius.La formació impartida a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) fa especial èmfasi, segons la Conselleria d'Interior, en la transmissió dels valors de «proximitat, compromís, integritat, respecte, voluntat de servei i sentiment de pertinença». En aquest sentit, els alumnes treballen aprenent tècnica policial, amb fonaments legals per a la pràctica policial i formació en deontologia i drets humans.