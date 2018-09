Llibertat provisional pels tres detinguts durant els aldarulls a La Llagosta

Un miler de veïns es van manifestar dissabte per rebutjar els problemes de convivència que genera una família que viu en un pis ocupat

Actualitzada 03/09/2018 a les 17:47

Vigilància les 24 hores

El jutge ha decretat llibertat provisional pels tres detinguts per atemptat a l'autoritat, desordres i danys durant els aldarulls que van tenir lloc a La Llagosta (Vallès Oriental) dissabte per la nit. El jutjat d'instrucció número 1 de Mollet del Vallès, en funcions de guàrdia, va rebre diumenge els tres arrestats. Dos dels d'ells van declarar i l'altre es va acollir al seu dret de no testificar. Tots van quedar en llibertat provisional.Els fets van tenir lloc dissabte al vespre quan un miler de veïns de la població van participar en una manifestació per rebutjar els problemes de convivència que genera una família del municipi que viu en un pis ocupat. Els ciutadans van finalitzar la concentració davant l'immoble i allà es va produir una batalla campal amb llançament d'objectes, tot i la nombrosa presència policial. La polèmica família acumula diverses denúncies per furts i agressions físiques.Diversos vídeos a les xarxes socials mostren com membres de la família des del balcó de la casa i diversos veïns s'intercanvien insults, escopinades i llançament creuat d'utensilis com cadires, fustes, vidres i tamborets.Fa uns dies, l'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, va demanar al conseller d'Interior que es reforcés la presència policial al municipi ja que l'arribada d'aquesta família al municipi havia generat «greus problemes de seguretat i convivència ciutadana». «El volum d'incidències és tan elevat que resulta pràcticament impossible de controlar», afirmava Sierra en la carta adreçada a Miquel Buch i penjada a Facebook.Segons l'alcalde de la Llagosta, en un sol cap de setmana es van registrar 17 incidències relacionades amb diversos membres d'aquesta família conflictiva, des d'agressions físiques i verbals fins a baralles, furts i intents d'ocupació d'habitatges. Per aquest motiu, el batlle sol·licitava a Interior que reforcés la presència policial amb dues patrulles de Mossos d'Esquadra els tres torns de servei diaris. De fet, la pròpia plantilla de la Policia Local de la Llagosta ja s'ha hagut d'ampliar amb més efectius, especialment durant aquest estiu.El director general de la Policia, Andreu Joan Martínez, s'ha compromès amb l'alcalde de la Llagosta a vigilar les 24 hores del dia la zona del municipi on aquest cap de setmana hi ha hagut aldarulls pels enfrontaments entre veïns i una família considerada conflictiva. El compromís ha estat el resultat més destacat de la reunió que Martínez ha mantingut aquest dilluns al migdia amb Sierra, que reclamava més efectius policials per vigilar el municipi. El director general s'ha compromès a activar efectius de les comissaries pròximes davant de qualsevol eventualitat i, si cal, també hi ha disponibles els agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), que tenen la seu a la comissaria de Mollet del Vallès.Sierra en declaracions a l'ACN Sierra lamentava els episodis de tensió del cap de setmana passat al municipi i condemnava «qualsevol mena de violència».També advertia, però, que els veïns «estan molt enfadats» perquè fa temps que hi ha una família que ha «violentat la convivència» i que acumula diverses denúncies per «agressions i robatoris». Fa tres setmanes l'alcalde va fer arribar una carta al conseller d'Interior, Miquel Buch, denunciant la situació.En paral·lel, l'alcalde de la Llagosta té previst parlar aquest dilluns amb el conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani, perquè informi la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) sobre el tema, ja que hi ha alguns membres d'aquesta família que són menors.