La família Franco demana al Defensor del Poble que impugni l'exhumació

Actualitzada 03/09/2018 a les 17:04

Els set néts del dictador Francisco Franco han presentat un escrit davant el Defensor del Poble en el qual li insten a recórrer davant el Tribunal Constitucional el decret llei aprovat pel Govern que inicia el procés d'exhumació de les restes del seu avi enterrats al Valle de los Caídos.L'escrit, al que ha tingut accés Efe, l'ha interposat l'advocat Felipe Utrera Molina, en representació dels set néts: María del Carmen, Mariola, Francisco, Mar, Cristóbal, María Aránzazu i Jaime.La família Franco reitera en l'escrit que l'exhumació de les restes del dictador és «en contra de la voluntat dels seus descendents».Rebutja la forma triada pel Govern, un decret llei, que, assegura «només cal dictar» en els casos de «extraordinària i urgent necessitat».«No es pot entendre de cap manera que concorri tal pressupost en el present cas, al no tractar-se d'una situació que hagi sorgit de noves i que requereixi d'una regulació legal immediata», afirma l'escrit, que recorda que Franco està enterrat al Valle de los Caídos des de fa 43 anys.Es tracta, per contra, afegeix el text, d'«una situació perfectament estable i consentida de forma pacífica durant dècades i que no està afectada per cap circumstància que exigeixi una immediata actuació».La família Franco considera que el reial decret llei vulnera l'article 86.1 de la Constitució que estableix que, «en cas d'extraordinària i urgent necessitat, el Govern podrà dictar disposicions legislatives provisionals que prendran la forma de decrets-lleis».«Les excuses -que no causes justificatives- que esgrimeix el reial decret llei per emparar el seu dictat no són en absolut convincents ni sostenibles, ja que les resolucions i informes en què pretén basar-se no exigeixen, per la seva pròpia naturalesa, una actuació urgent i immediata», assenyalen.Al·ludeixen així els néts de Franco a la proposició no de llei aprovada pel Congrés al maig de 2017 que demanava l'exhumació de les restes, així com a l'informe del Grup de Treball de Nacions Unides sobre les desaparicions forçades i involuntàries.Els néts agreguen en el seu escrit que l'«extralimitació» de l'Executiu «que suposa aprovar per decret llei el que hauria de ser objecte de tramitació parlamentària plena, no només afecta als interessos particulars» de la família Franco, sinó «a l'interès general de tots els ciutadans, que tenen dret al fet que els seus representants polítics al Parlament participin en l'elaboració de les normes legals».