El nombre de turistes internacionals al juliol cau un 6,7% a Catalunya

Actualitzada 03/09/2018 a les 10:18

Catalunya va rebre el passat mes de juliol la visita de 2.385.684 turistes estrangers, el que representa un descens del 6,7% respecte el mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals de l'Estadística de Moviments en Fronteres (Frontur) de l'INE. Aquesta és la pitjor dada en un mes de juliol des que l'INE recopila les dades (tardor del 2015), ja que al 2017 es va registrar un augment del 6,7% i al 2016 del 3,5%. El principal mercat emissor va ser el francès, amb el 21,6%, seguit del de viatgers procedents de la resta del món (10,8%). D'altra banda, Catalunya va ser el segon territori més visitat, amb el 23,9% de tot l'Estat i només superat per les Illes Balears, amb el 24,4% del total.Pel que fa al conjunt de l'Estat, les visites de turistes internacionals van caure un 4,9% respecte el juliol del 2017, fins als 9.979.779 viatgers, i els principals mercats emissors van ser el britànic, amb un 22% del total però un 5,6% menys respecte el mateix mes de l'any passat, i el francès, amb un 13,8% i una caiguda de l'11,4%.Tenint en compte les xifres acumulades de gener a juliol, Catalunya suma 11.005.430 visitants, el que suposa un descens del 2,2%, mentre que a la resta de l'Estat van ser 47.094.628 turistes internacionals, un 0,3% més.La via aeroportuària va ser la més utilitzada la juliol, amb prop de 8 milions de persones, el que representa un descens anual del 3,3%. Per carretera, van arribar un 13,4% menys de turistes i per ferrocarril un 3,6% menys i a través dels ports un 22% més.D'altra banda, al juliol, la durada de l'estada majoritària la juliol és de quatre a set nits, amb més de 4,4 milions de turistes i un descens anual del 4,2%.