El líder del PP considera que l'autogovern català ja no es pot ampliar més

Pablo Casado afirma que no pot haver «cap consulta» als catalans sobre un nou Estatut i més competències

Actualitzada 03/09/2018 a les 13:56

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertit avui que l’autogovern a Catalunya és «difícilment ampliable» i segons la seva opinió «no hi ha més matèries per descentralitzar» a Espanya que les competències que ja tenen les comunitats autònomes.Per això, Casado ha considerat que no hi pot haver «cap consulta» a la societat catalana sobre autogovern «que no passi per la ruptura de la igualtat amb la resta d’Espanya».En declaracions en el Congrés, Casado ha exigit al president del Govern, Pedro Sánchez, que expliqui «immediatament» si ha pactat amb els independentistes una consulta d’autodeterminació a Catalunya.Segons el líder del PP, Sánchez ha donat a entendre aquest matí que sí que permetria aquesta consulta encara que després «s’ha corregit» i ha dit que parlava d’autogovern.En una entrevista a la Cadena Ser, Pedro Sánchez ha dit que només preveu que hi pugui haver un referèndum a Catalunya per a un nou Estatut i millorar el seu autogovern, però no per l’autodeterminació.Pero Pablo Casado ha suggerit que el que li ha passat a Sánchez és que «el seu subconscient l’ha fet una vegada més reconèixer el que ha pactat sota de la taula» amb els independentistes, perquè tirés endavant la seva «vergonyant» moció de censura. Si és així, ha apuntat, «que ho digui».