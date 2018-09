El jutjat de Gant decidirà el 17 de setembre sobre l'extradició de Valtònyc

Els advocats del raper són «optimistes» i reiteren que els tribunals belgues tenen «clar» que «no es tracta d'un delicte de terrorisme»

Actualitzada 03/09/2018 a les 13:18

El jutjat de Gant anunciarà la decisió sobre l’extradició del raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, el proper 17 de setembre, i els seus advocats són «optimistes». Així ho ha explicat el lletrat Simon Bekaert en sortir de la vista judicial a la qual ha acudit aquest dilluns al matí amb el seu client. Segons Bekaert, la vista ha anat «bé» i són «optimistes» amb la resolució del jutge, ja que consideren que les condicions per a l’extradició no es donen. «Hem explicat que no hi ha una doble incriminació pels fets dels quals Espanya acusa a Valtonyc, és a dir, que a Bèlgica no constitueixen delicte», ha assegurat l’advocat. La defensa també ha argumentat, segons l'advocat Gonzalo Boye, que el de Valtònyc no és un cas de terrorisme. «Hi ha coses que han quedat clares, i una és que no es tracta d’un delicte de terrorisme», ha insistit. L’advocat també ha considerat que la vista ha anat «molt bé» i ha assegurat que el dia 17 hi haurà una «molt bona resolució».Els advocats també han argumentat que la sentència espanyola és contrària a les resolucions del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), en especial en relació a l’article 10 sobre la llibertat d’expressió. «És evident que aquest cas és sobre drets humans i llibertat d’expressió a tota Europa, la decisió (del jutge belga) tindrà efectes sobre el sistema d’extradició i és important dibuixar una línia entre el que és acceptable entre estats i el que no», ha dit Simon Bekaert sobre l’extradició.Valtònyc acusa l’Audiència Nacional de «banda d’extrema dreta»Per la seva banda, Valtònyc ha assegurat que està «content» perquè la Fiscalia de Gant ja va rebutjar l’extradició automàtica per l’acusació de terrorisme. «Alhora em sento molt trist perquè vol dir que l’estat espanyol està banalitzant la paraula terrorisme, que s’està utilitzant per perseguir la dissidència», ha afegit el raper en declaracions als mitjans després de la vista judicial.«Això posa en perill la integritat dels ciutadans d’Espanya», ha destacat Valtònyc. El mallorquí ha criticat també l’Audiència Nacional, que ha acusat de «banda organitzada d’extrema dreta». A més, ha lamentat que la justícia espanyola estigui «polititzada» i ha indicat que espera que el seu cas pugui marcar un precedent per a altres artistes acusats a l’Estat.