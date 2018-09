Almenys quatre morts i més d'una vintena de ferits en un accident d'autobús a Avilés

El vehicle ha topat contra un pilar de ciment d'un viaducte

Actualitzada 03/09/2018 a les 16:20

Almenys quatre ocupants d'un autobús de línia de la companyia Alsa han mort aquest dilluns en una brutal col·lisió contra un pilar de ciment d'un viaducte a l'altura de Parque Astur al tram de l'A-8 en direcció a Avilés.Fins ara, el Servei d'Emergències ha informat de quatre persones mortes i més d'una vintena de ferits com a conseqüència de l'accident.Diversos ferits han estat traslladats també en helicòpter i ambulàncies fins a l'Hospital Central d'Astúries, a Oviedo, i el Sant Agustín d'Avilés, informen fonts del Servei d'Atenció Mèdica urgent.La part frontal de l'autobús ha quedat totalment encastada en la pilastra de ciment contra la qual ha col·lisionat cap a les 13:40 hores per causes que es desconeixen.La zona es troba amb velocitat limitada per les obres que s'estan escometent en aquest punt per dotar de nous accessos al Parc Empresarial Principat d'Astúries i al marge dret del Port d'Avilés.Fins al punt de l'accident s'han desplaçat numeros efectius de bombers d'Astúries per excarcerar als ferits i morts en la col·lisió.Agents de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local s'han donat cita en el punt de l'accident, al costat d'una desena d'ambulàncies i personal sanitari.El conseller de Presidència i portaveu del Govern regional, Guillermo Martínez, també s'ha desplaçat fins a la zona per seguir d'aprop les tasques de rescat i trasllat de ferits.Fuentes de Alsa han assenyalat a Efe que la prioritat «ara mateix és atendre a les víctimes i els afectats».Després de la col·lisió, l'accés per la variant d'Avilés ha quedat tallat al tràfic.L'autobús accidentat circulava des d'Avilés en sentit Oviedo-Gijón, prop del punt en el qual la circumval·lació d'aquesta localitat asturiana connecta amb l'Autovia del Cantàbric.