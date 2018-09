Detinguda per intentar agredir amb un ganivet al seu marit i a dos agents de la policia

Els agents van ser alertats que una dona molt alterada havia començat a insultar i amenaçar de mort a la seva parella

Actualitzada 31/08/2018 a les 18:42

Agents de la Policia Nacional van detenir divendres passat al districte de Trànsits de València a una dona de 49 anys d'origen lituà com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, després d'agredir a la seva parella en presència dels policies.Després de pegar-li una bufetada a la seva parella davant dels agents, va treure un ganivet de 15 centímetres amb el qual va arremetre contra tothom, per la qual cosa també se li imputa un delicte d'atemptat contra un agent de l'autoritat.Els fets van ocórrer al voltant de les nou de la nit, quan els policies van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigissin a un domicili on pel que sembla hi havia una forta discussió de parella. Immediatament, els agents es van dirigir al domicili i van esbrinar que una dona molt alterada havia començat a insultar i amenaçar de mort a la seva parella.Un membre de la patrulla va intentar entrevistar-se amb la dona, però aquesta no feia cas a les indicacions, no contestava a cap pregunta i estava molt alterada, per la qual cosa el policia li va indicar que s'assegués i intentés tranquil·litzar-se. Quan semblava haver-se calmat, es va aixecar de forma sorprenent i li va donar una bufetada a la seva parella i a continuació, va treure un ganivet de grans dimensions amb el qual va amenaçar tant al seu marit com als policies.La detinguda, amb un antecedent policial, ha passat a disposició judicial.