Una parella rebutja a una nena índia en adopció perquè no tenia l'edat que els van dir

La nena podria romandre amb una família d'acollida o ser derivada a un centre fins que torni a ser adoptada o torni al seu país

Actualitzada 30/08/2018 a les 17:43

Una parella resident a Saragossa va rebutjar una nena índia que tenia en adopció des de gener d'aquest any, i la va lliurar al Servei d'Atenció a la Infància i Adolescència del Govern aragonès, després de descobrir que tenia 13 anys i no 7, com els van comunicar inicialment des del país d'origen. Fonts de l'Executiu autonòmic han recalcat que aquesta va ser la via que van utilitzar els pares adoptius per rebutjar l'adopció cursada a través d'una organització índia.La parella va deixar a la menor en aquest servei de protecció de menors, si bé les fonts no han pogut precisar encara quan ho van fer i què van al·legar per fer-ho.Ara la menor es troba sota la tutela dels serveis socials aragonesos, i la prioritat consisteix a protegir els seus drets i trobar l'alternativa més convenient, que pot ser tornar al seu país d'origen o ser adoptada per una altra parella. De fet, el director general de l'Organisme Central de Recursos d'Adopció (CARA) del país asiàtic, Deepak Kumar, ha precisat que la nena podria romandre amb una família d'acollida o ser derivada a un centre fins que torni a ser adoptada o torni al seu país.L'Ambaixada de l'Índia a Espanya està treballant en el cas de la menor, tal com ha anunciat a Twitter la ministra de Desenvolupament de la Dona i el Nen, Maneka Gandhi: «És molt desafortunat que una nena adoptada hagi estat abandonada a Espanya. He demanat al nostre ambaixador a Espanya, D.B. Venkatesh Varma, que la torni immediatament a l'Índia, on ens assegurarem de la seva reinserció i custòdia». Tal com ha indicat Kumar, els pares adoptius van afirmar que «van ser enganyats respecte a l'edat real de la nena».La parella espanyola es va posar en contacte per correu electrònic amb CARA per denunciar que van descobrir que la nena tenia 13 anys i no 7, com apareixia als papers de l'agència d'adopció Udaan, situada a l'estat central indi de Madhya Pradesh. Les autoritats índies estan analitzant si la nena vol tornar al seu país d'origen o romandre a Espanya, ja que té la nacionalitat espanyola en haver estat adoptada, d'acord amb el conveni que regulen les adopcions internacionals.