Un sensesostre ajuda a atrapar els lladres que van atracar un dona en ple carrer

Actualitzada 30/08/2018 a les 18:14

Un algerià de 42 anys que viu en un alberg municipal d'Alacant va ajudar aquest dimecres a la víctima d'un assalt i va aconseguir atrapar a un dels lladres en una persecució per diversos carrers, després de ser testimoni del robatori.L'actuació d'aquest sensesostre va permetre l'arrest del suposat lladre i, com ha explicat la Policia Nacional, ha facilitat la identificació i posterior localització de l'altre lladre, un menor d'edat. Tots dos detinguts han estat posats a disposició judicial i de la fiscalia de Menors per un cas de robatori amb violència.Els dos homes, suposadament, van assaltar a la dona, de 30 anys, en ple carrer per robar-li d'una estirada el seu telèfon mòbil. La víctima en un primer moment va intentar recuperar-lo i els va seguir, però els assaltants es van donar la volta i la van amenaçar.L'algerià va ser testimoni del succés i va acudir en ajuda de la dona per perseguir als lladres, atrapant al major d'edat després de recórrer diversos carrers, la qual cosa va facilitar que una patrulla de la Policia el detingués i la víctima recuperés el seu telèfon.