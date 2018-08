La Guàrdia Civil va trobar el cadàver del gos a la cuina del domicili familiar

La Guàrdia Civil va trobar dimecres passat el cadàver d'un gos, que feia més de tres mesos que estava mort, a la cuina del domicili de Santovenia de Pisuerga, Valladolid, on vivia una parella amb la seva filla.La troballa va ser la conseqüència d'una conversa que va mantenir la filla, menor d'edat, amb uns veïns, que els hi va comentar que els seus pares havien ofegat al seu gos. L'animal feia tres mesos que havia estat adoptat per la família.Els veïns van informar les autoritats i una patrulla de la Guàrdia Civil es va personar dijous al domicili, trobant el cadàver de l'animal. El Seprona s'ha fet càrrec de la investigació.De moment a la parella se li ha retirat la custòdia de la nena, de la qual se n'ha fet càrrec una veïna fins que la Fiscalia de Menors prengui una decisió.