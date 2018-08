Els fabricants d'automòbils tindran fins al 2020 per adaptar-se a la regulació d'emissions

El Ministeri d'Indústria dona més marge al sector automobilístic perquè s'adapti a la regulació europea que entrarà en vigor aquest dissabte

Actualitzada 31/08/2018 a les 18:41

El govern espanyol ha ampliat el període de transició de la nova norma europea per al càlcul d'emissions fins al 31 de desembre de 2020, segons ha informat el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme aquest divendres en un comunicat. Així doncs, els fabricants d'automòbils tindran dos anys més per adaptar-se a la regulació que entrarà en vigor aquest dissabte, ja que aquest període d'adaptació només estava previst fins el 31 de desembre d'aquest any. Concretament, la nova normativa fixa un mètode diferent per mesurar el consum i les emissions de diòxid de carboni (CO2) que és més restrictiu. Durant el període de transició s'utilitzarà una eina, prevista pel propi reglament, que correlaciona els valors de CO2 del nou mètode (WLTP) amb els del procediment anterior (NEPC). Segons l'Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, Reparació i Recanvis (GANVAM), aquest règim transitori permetrà reduir del 20 al 5% l'impacte en el preu dels automòbils que tindria aplicar el nou sistema de mesura d'emissions.En un comunicat, GANVAM ha explicat que l'impacte en el preu s'explica perquè la nova homologació calcula valors superiors en les emissions CO2 als que calculava el mètode NEPC amb la qual cosa augmenta la fiscalitat aplicada als models. L'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC) ha dit, també en un comunicat aquest divendres, que «els possibles augments en l'impost de matriculació es veuen mitigats gràcies al mecanisme de correlació entre ambdós sistemes de mesura».GANVAM va assegurar en un comunicat aquest dijous que el nou test europeu de mesura d'emissions WLTP faria que entre un 10 i un 20% dels cotxes actualment exempts de l'impost de matriculació per emetre menys de 120 grams es veurien obligats a liquidar-lo perquè saltarien al següent tram, amb la qual cosa haurien de tributar un 4,75% extra. L'associació lamentava que aquesta mesura retrauria el mercat automobilístic un 10%.La patronal de comercialitzadors d'automòbils ha celebrat la «mostra de recolzament de l'executiu» espanyol al sector però ha assegurat que la mesura que retarda fins al 2021 l'aplicació total del nou mètode és un «pedaç» i ha demanat que s'elimini l'impost de matriculació. Per la seva banda, l'ANFAC ha valorat «positivament» la mesura del govern espanyol perquè «limita l'impacte en la demanda de vehicles de cara als propers anys i aporta estabilitat al mercat».El govern espanyol ha remarcat que la mesura «reduirà l'impacte fiscal i industrial del canvi de procediment, ajudarà a la renovació del parc mòbil i facilitarà la transició ordenada a una economia sostenible». També han assegurat que «no suposa ni exempció ni moratòria en l'aplicació del nou marc regulat d'emissions [que entra en vigor aquest 1 de setembre] i no eximeix cap vehicle de complir la norma comunitària».