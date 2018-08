El Consell de Ministres inicia el procés per a l'exhumació de Franco

Dona 15 dies hàbils a la família per fer al·legacions

Actualitzada 31/08/2018 a les 15:25

El Consell de Ministres ha iniciat aquest divendres el procés per a l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos amb l'aprovació d'un acord d'incoació. En un termini de 15 dies hàbils, que començaran a comptar des que es notifiquin a les parts, la família i els «interessats» per l'exhumació de les restes del dictador podran presentar al·legacions, personar-se, o comunicar el lloc on desitgen que siguin sepultades les restes de Franco. El govern de Sánchez ja va avisar la setmana passada que si la família no indica un lloc per traslladar les restes, serà l'executiu espanyol qui decidirà l'emplaçament. Aquest divendres s'ha fet aquest nou pas després que el Consell de Ministres de la setmana passada aprovés un reial decret llei per permetre l'exhumació. Preguntada per la vigília franquista convocada avui divendres al Valle de los Caídos, la ministra portaveu, Isabel Celaá, ha respost que «les forces de seguretat de l'Estat hauran d'intervenir si s'incompleix la llei».La portaveu ha insistit que el govern de Sánchez vol que el Valle de los Caídos sigui un cementiri civil però també ha afegit que aquesta opinió serà contrastada amb la resta de grups parlamentaris tenint en compte que, una vegada convalidat al Congrés, el reial decret llei també es tramitarà a través d'un projecte de llei.