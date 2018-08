Detingut un home per intentar emportar-se un nadó d'un cotxet

El sospitós no ho va aconseguir gràcies a la intervenció dels familiars de la petita

Actualitzada 30/08/2018 a les 18:29

La Policia Local de València ha detingut a un home durant la matinada per presumptament intentar emportar-se a una nena d'un cotxet al districte Marítim. El sospitós no ho va aconseguir gràcies a la intervenció dels familiars de la petita, segons ha informat el cos de seguretat en un comunicat.Els fets van tenir lloc al voltant de les dues del matí, quan el 092 va rebre el primer l'avís d'una baralla de carrer a la zona. En arribar, la patrulla va observar com un grup nombrós de persones s'encarava a un home que presentava contusions a la cara.Els participants en l'enfrontament van relatar als agents que l'agredit hauria intentat emportar-se a una menor d'un cotxet de bebè, i que no ho va aconseguir gràcies a l'actuació dels familiars. El presumpte autor del rapte va ser detingut i derivat a l'Hospital Clínic de València per rebre atenció mèdica, abans del seu trasllat a la Inspecció Central de Guàrdia.