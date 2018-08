Es desconeix on estan tres treballadors de la fàbrica, que es podrien trobar sota les runes

Actualitzada 31/08/2018 a les 12:58

Almenys tres persones han mort i unes altres tres han resultat ferides a causa d’una deflagració en una fàbrica d’explosius a la regió russa de Nizhni Nóvgorod, segons han informat fonts sanitàries de Rússia.«D’acord a les últimes dades, hi ha tres morts i tres ferits», ha dit la font a l’agència russa Interfax.A més, es desconeix el destí d’uns altres tres empleats de la fàbrica, que podrien ser sota la runa.L’explosió, segons els mitjans russos, s’ha registrat al taller per a la destrucció de mines de la fàbrica Sverdlov, situada a la localitat de Dzerzhinsk, on s’ha declarat un incendi després de l’accident.El foc ha afectat una superfície de 100 metres quadrats i ha rebut el tercer grau de complexitat.La zona de l’accident ha estat acordonada.La fàbrica de Sverdlov, on treballen unes 5.000 persones, és una de les més grans del sector de fabricació d’armes i municions a Rússia.