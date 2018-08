Una campanya a Twitter convida el líder de Cs a anar arreu d'Espanya a treure llaços

Internautes d'arreu de l'Estat defensen la llibertat d'expressió de les persones que reivindiquen els presos independentistes

Actualitzada 30/08/2018 a les 18:19

Una campanya a Twitter amb l'etiqueta #riveraquitameeste convida el líder de Ciutadans, Albert Rivera, a anar a indrets d'arreu d'Espanya a treure llaços grocs. La campanya, que compta entre els seus impulsors amb l'escriptora Cristina Fallaràs, ha recollit fins ara 38.000 piulades i s'ha convertit en trending tòpic (és a dir un dels temes més comentats). Els textos contenen missatges entre irònics i reivindicatius, i majoritàriament defensen la llibertat d'expressió de les persones que reivindiquen els presos independentistes a partir d'aquest símbol. Una tuitaire de Madrid, per exemple, mostra una fotografia d'una tanca del parc del Retiro plena de llaços grocs, acompanyada d'un text on convida a posar-ne i afirma que «no es tracta d'independència, sinó de justícia i democràcia».La periodista Bea Talegón s'ha sumat a la campanya amb una piulada on només hi ha l'etiqueta i una fotografia d'ella mateixa amb un pin a la solapa de color groc que mostra un puny amb el dit índex estès.Una altra usuària de la popular xarxa social se suma a la campanya amb una piulada amb l'etiqueta i un text en què diu: «Soc andalusa, no soc independentista però dono suport total a que els catalans que així ho vulgui puguin demanar la llibertat dels seus polítics encarcerats. Rivera i Arrimadas són un perill per a la nostra democràcia».La campanya s'ha posat en marxa després que aquest dimecres Albert Rivera i Inés Arrimadas convoquessin els mitjans de comunicació per recollir el moment en què ells mateixos treien llaços grocs a Alella (Maresme). A la tarda van participar en una concentració de suport a la dona que va ser agredida el cap de setmana mentre retirava llaços grocs al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Durant la concentració, alguns participants van agredir un càmera de Telemadrid en confondre'l per un treballador de TV3.