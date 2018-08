Un ancià de 80 anys mata a cops a una companya de la residència

Els fets van tenir lloc a un passadís de la zona d'habitacions, de fet, el moment de l'agressió va ser capturat per les càmeres de seguretat

Actualitzada 29/08/2018 a les 18:33

Un home de 89 anys ha matat a cops a una companya de 84 d'anys de la residència malaguenya on vivia. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per tal d'esclarir les circumstàncies del succés, que va ocórrer durant la matinada de diumenge.Segons informa Diario Sur, els fets van tenir lloc a un passadís de la zona d'habitacions, de fet, el moment de l'agressió va ser capturat per les càmeres de seguretat. L'agressor patia un principi de demència amb episodis agressius, motiu pel qual dormia lligat.Segons el mitjà citat, les imatges de les càmeres mostren la dona caminant desorientada pel passadís i intentant entrar a l'habitació de l'ancià. En veure-la la va empènyer, fent-la caure a terra, i va començar a donar-li puntades de peu.L'agressor va ser traslladat a la Unidad de Agudos del Hospital Clínico a l'espera d'una valoració psiquiàtrica.