Investigat un noi de 19 anys per circular a 240 quilòmetres per hora

Les imatges van ser compartides a xarxes socials, d'aquesta manera van arribar en mans dels agents

Actualitzada 29/08/2018 a les 17:51

Un noi de 19 anys, veí de Torrevieja, Alacant, està sent investigat per, presumptament, haver penjat un vídeo en una xarxa social en el qual vacil·la de conduir a 240 quilòmetres per hora per una autovia, l'A-35, al seu pas pel terme de Vallada, València. Segons la Guàrdia Civil, s'ha immobilitzat el vehicle, un BMW de gran cilindrada, i s'ha obert una investigació per un suposat delicte contra la seguretat viària.El vídeo va començar a compartir-se per diverses xarxes socials fins al punt que es va fer viral, la qual cosa va facilitar que arribés a ser vist per agents de la policia local de Torrevella, que van identificar al jove que conduïa, que a més havia estat detingut en alguna ocasió per altres fets.En les imatges es pot observar al jove conduint el vehicle mentre és gravat per un acompanyant. Els agents de la Guàrdia Civil han pogut situar el punt on es produeix la infracció penal, ja que en el vídeo s'aprecien alguns elements de la via, com ponts o edificis, que permeten identificar la via i el punt quilomètric exacte.