La noia, menor d'edat, fugia del seu xicot de 29 anys que va arribar a casa en estat ebri

Actualitzada 29/08/2018 a les 18:50

Una noia menor d'edat ha resultat ferida després de precipitar-se pel pati de llums del pis on vivia, fugint de la seva parella. Els fets van tenir lloc a Benissanó, València, segons ha informat la Guàrdia Civil.A les 11 del matí de diumenge el noi va arribar en estar ebri i va començar a discutir amb la menor. La noia va intentar baixar per una canonada del pati llums, intentant fugir del seu xicot, quan va relliscar i va caure, quedant ferida del peu.El noi va fugir del domicili però al voltant de les 8 de la tarda del mateix dia va ser localitzat per la Guàrdia Civil i detingut, acusat d'un delicte de maltractament en l'àmbit familiar.