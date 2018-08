Detingut per, presumptament, agredir segrestar i violar a la seva exparella

Ella disposava d'un dispositiu per contactar amb la policia si vivia alguna situació d'inseguretat, aquell dia se l'havia deixat a casa

Actualitzada 29/08/2018 a les 18:08

La Guàrdia Civil d'Hinojosa del Duque, Córdoba, ha detingut un home per, presumptament, agredir segrestar i violar a la seva exparella. Fonts del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informat que l'acusat ha ingressat en presó provisional comunicada i sense fiança.Els fets van ocórrer durant la tarda de diumenge durant una cita entre l'acusat i la víctima en la qual havia d'entregar els fills, que tenen en comú, després de passar el corresponent temps de custòdia. Segons la víctima, en aquell moment l'home la va forçar a entrar dins un cotxe, la va dur a un terreny que ers propietat de la família i allà la va violar.El presumpte agressor i la víctima incomplien de manera generalitzada una ordre d'allunyament en vigor, ella també disposava d'un element telemàtic per contactar amb la policia si vivia alguna situació d'inseguretat en la qual la seva integritat física estigues en risc. En el moment dels fets, la víctima no duia aquest dispositiu electrònic perquè se l'havia deixat a casa.Segons el mitjà ABC l'home havia estat absolt diverses vegades de fets relacionats amb la violència de gènere, ja que la seva parella es va negar a ratificar els fets al jutjat.