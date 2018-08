Consells de seguretat per les vies ferrades

L’estiu és l’època de l’any amb més serveis dels Bombers de la Generalitat en rescats i recerques de persones al medi natural

Actualitzada 30/08/2018 a les 17:36

Abans de la sortida

Durant l'activitat

Cada cop són més les persones que s'animen a realitzar activitats al medi natural, com són les vies ferrades. Com a conseqüència, el nombre de rescats i recerques de persones a la natura augmenta durant l'estiu. Per això, els Bombers de la Generalitat, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) demanen extremar les mesures de seguretat i autoprotecció a l’hora de realitzar activitats a la muntanya.El nombre de rescats i salvaments al medi natural atesos pels Bombers tendeix a l’augment en els últims anys. Enguany però, en la comparativa dels primers set mesos, s’ha notat un cert descens, probablement a causa les condicions meteorològiques adverses per fer activitats al medi natural, 751 en relació les 825 del 2017 durant aquest període.El considerable nombre de rescats i recerques preocupa especialment durant els mesos de juliol i agost, que coincideixen amb períodes de vacances en què l’afluència de persones a la muntanya és més elevada, sigui per realitzar activitats esportives o de lleure. Els caps de setmana és l’altre moment àlgid de serveis al medi natural.Els Bombers de la Generalitat han realitzat un vídeo amb una sèrie de consells de seguretat per a les vies ferrades, tant en la planificació com durant l’activitat. Així mateix, també és de vital importància la necessitat d'un bon equipament i d'una condició física i psíquica adequada al nivell de l'activitat.Cal planificar bé els horaris, recorreguts i desnivells. Així com el nivell de dificultat. Per tal de practicar les vies ferrades es necessari tenir formació o anar acompanyat d'algú que en tingui. També cal consultar la predicció del temps i els avisos de situació de perill.Cal recordar que només hi pot haver una persona en cada tram de cable entre dos anclatges. En cas d'emergència, s'ha de trucar al 112 o fer servir l'aplicació MY112.