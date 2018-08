El president espanyol defensa la creació d'una Comissió de la Veritat «plural i amb totes les perspectives» sobre les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme

Actualitzada 29/08/2018 a les 09:06

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el govern espanyol vol convertir el Valle de los Caídos en un cementiri civil i que així ho plantejarà a la resta de grups polítics en la tramitació del projecte de llei per reformar la Llei de memòria històrica. El PSOE canvia de parer ja que, fins ara, havia defensat que l'espai s'havia de convertir en un «lloc de reconciliació» un cop s'exhumessin les restes del dictador Francisco Franco. Tot i això, Sánchez ha avançat en roda de premsa des de Bolívia que volen que sigui un «espai de repòs» per a les víctimes allà enterrades. Paral·lelament, el govern espanyol vol impulsar la creació d'una Comissió de la Veritat sobre les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. Segons Sánchez, hauria de ser una comissió «al més plural possible amb totes les perspectives històriques» i que servís per «tancar totes les ferides que encara es pateixen a Espanya». Sobre l'exhumació de Franco, Sánchez ha defensat que «cap democràcia pot rendir tribut a un dictador».Canvi de criteri del PSOE en el futur del Valle de los Caídos un cop s'hagin tret les restes del dictador. En la proposició no de llei impulsada pels socialistes al Congrés el maig del 2017 apostaven perquè el Valle de los Caídos fos un lloc de «reconciliació». Concretament, els socialistes apuntaven que calia «resignificar» la funció de l'espai perquè deixi de ser un lloc de la «memòria franquista i nacional- catòlica» i reconvertir-lo en un espai per a la «cultura de la reconciliació, la memòria col·lectiva democràtica» i de «dignificació i reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura».En roda de premsa des de Bolívia, el president espanyol ha exposat un canvi de posicionament i ha explicat que defensaran al Congrés que no sigui un lloc de «reconciliació» sinó simplement un cementiri civil que aculli les restes de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. A dins del recinte del Valle de los Caídos hi ha una basílica i també una gran creu però Sánchez no ha aclarit què caldria fer amb aquests elements catòlics.Aquesta proposta és la que plantejaran els socialistes un cop s'hagi convalidat el decret llei per a l'exhumació de Franco i comenci la fase de tramitació del projecte de llei per a reformar amb més profunditat la Llei de memòria històrica. Sánchez ha deixat clar que aquest serà el posicionament del govern espanyol però que volen esperar a saber l'opinió de la resta de grups parlamentaris.Sobre l'exhumació, ha dit que treure les restes de Franco «dignifica la democràcia» i ha dit que no es podia seguir «rendint tribut a un dictador».Entre els projectes sobre memòria històrica del PSOE també hi ha la creació d'una Comissió de la Veritat. Un compromís que la ministra de Justícia, Dolores Delgado, ja va avançar a la seva primera compareixença al Congrés al juliol i que ara el president espanyol ha refermat.«Veurem quins fruits surten del debat que sorgirà després de convalidar la Llei de memòria històrica però la voluntat del govern és crear aquesta comissió i que sigui al més plural possible amb totes les perspectives històriques i que a partir d'aquí tanquin totes les ferides que encara es pateixen al nostre país», ha defensat.