El secret de De Marcos que el món de l'esport aplaudeix

El futbolista visita cada divendres la planta d'oncologia infantil d'un hospital de Baracaldo

Actualitzada 29/08/2018 a les 19:37

Pocs futbolistes d'elit són conscients de la realitat social que els rodeja, de fet, la gran majoria viuen una realitat paral·lela, ja que aconsegueixen èxit, diners i fama sent molt joves. També és cert que normalment quan tenen gests solidaris, aquests van implícits als deures publicitaris que han de complir amb les marques que els paguen.El jugador de l'Athletic Club de Bilbao, Óscar de Marcos, ha demostrat, sense voler, que és un futbolista diferent, en ser revelats un dels seus grans secrets. Per les xarxes socials s'ha difós un missatge de Whatsapp en el qual s'explica que el futbolista visita cada divendres (sempre que els seus compromisos esportius li permetin) la planta d'oncologia infantil d'un hospital de Baracaldo, visita als nens i inclús a vegades les infermeres «l'han de fer fora de la unitat» per culpa de la quantitat de temps que hi passa.Es desconeix com s'ha pres el jugador la divulgació d'aquest petit secret. És habitual veure al jugador participar en accions solidàries a l'Àfrica Central, treballa amb una ONG vinculada al jugador Gurpegui amb la qual va viatjar al Perú.