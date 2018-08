Detinguts tres menors acusats d'abusar sexualment d'una altra menor

Un altre menor s'hauria vist involucrat en l'agressió, però no ha pogut ser detingut en tenir menys de 14 anys

Actualitzada 28/08/2018 a les 18:04

La Policia Nacional de Càceres ha detingut a tres menors acusats de violar a una altra menor en un parc del barri La Mejostilla de la capital. La Fiscalia de Menors els ha pres declaració i posteriorment han estat posats en llibertat amb un ordre d'allunyament de la víctima i d'una amiga seva, testimoni dels fets.Un altre menor s'hauria vist involucrat en l'agressió, però no ha pogut ser detingut en tenir menys de 14 anys, i per tant, no tenir edat legal per una responsabilitat penal.Els fets van ocórrer diumenge passat a la tarda, quan a la víctima se li van acostar quatre nois, la van traslladar a un lloc proper al parc Gonzalo Mingo i, presumptament, van abusar d'ella. Després dels fets i en tenir-ne constància, els pares de la menor van denunciar els fets a la Policia Nacional i tres menors van ser detinguts dues hores després.