El conductor, de 30 anys, es va negar a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia

Actualitzada 28/08/2018 a les 18:01

La Policia Local d'Eivissa ha obert diligències contra un noi que mentre conduïa sense carnet va col·lidir amb vuit vehicles i es va negar a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, segons ha informat l'Ajuntament.Els fets van ocórrer dimarts passat, l'accident es va registrar a les 7.10 del matí a la Via Romana. El conductor, de 30 anys, circulava a gran velocitat quan va perdre el control del vehicle, va col·lidir amb altres vehicles i va bolcar al mig del carrer.El conductor va ser traslladat a l'Hospital Can Misses per rebre atenció mèdica. L'accident va provocar que el tram de via on havien tingut lloc els fets quedés tallat a la circulació, ja que una grua va haver de retirar les restes del vehicle.