Agredeixen un càmera de Telemadrid en pensar-se que era de TV3 durant la concentració de Cs

Un grup de persones l'han assenyalat com a periodista de la televisió catalana abans de pegar-lo

Actualitzada 29/08/2018 a les 20:55

Contra els Mossos

Un grup d'unes tres persones han agredit aquest dimecres un càmera de Telemadrid just a l'inici de la concentració convocada per Cs al Parc de la Ciutadella. Just abans de l'agressió, uns quants concentrats l'han assenyalat com a càmera de TV3 i li han clavat un cop de puny i diverses cops de peu. El càmera de televisió ha replicat que no era de TV3 i ha afegit que igualment no l'haurien de pegar encara que fos de la televisió pública catalana. Els fets han passat pocs minuts abans de les 19h de la tarda a la porta principal del Parc de la Ciutadella que dona al Passeig Lluís Companys. Cs ha convocat aquesta tarda una concentració de rebuig a l'agressió que va rebre una dona mentre retirava llaços grocs en aquest punt de la ciutat.La tensió ha començat a les 18:45 a la porta principal del Parc de la Ciutadella, quan l'activista Lagarder Danciu s'ha dirigit als concentrats tot cridant-los «feixistes», just quan l'exministra del PP Dolors Montserrat passava per davant. Uns quants manifestants han increpat l'activista amb proclames de «nazi», «feixista» i «fora d'aquí», però Lagarder Danciu s'ha agafat a la porta, fins que un agent de la Guàrdia Urbana se l'ha pogut endur. En aquesta acció, l'activista i dos homes més que l'apartaven de la concentració han caigut a terra.Just en aquell moment, mentre la premsa gravava com s'emportaven l'activista, el càmera de Telemadrid ha estat increpat per diversos membres de la concentració convocada per Cs i que també ha rebut el suport del PPC. Diverses persones han cridat que «és de TV3», mentre ell ha reiterat que era càmera de Telemadrid i que, encara que fos de la televisió pública catalana, tampoc hauria de passar res. Tot i això, un home li ha colpejat el cap, fent que el càmera quedés atordit.En aquell moment, altres periodistes se l'han intentat endur fora de la concentració, però desenes dels concentrats l'han continuat escridassant i increpant, a ell i a la resta de professionals que se'l volien endur fora del Parc de la Ciutadella. Aquí és on el càmera de Telemadrid ha tornat a rebre puntades de peu i diverses empentes, fins i tot quan ja era fora del parc, allunyat uns quants metres del nucli de la concentració de Cs. Diversa gent, però, encara se li ha acostat preguntant-li si era de TV3, de nou, i preguntant-li si portava llaços grocs.En un comunicat, Cs ha condemnat i rebutjat l'agressió, que atribueix a «un infiltrat d'un grup radical aliè a l'organització» de la formació taronja.Els concentrats, prop d'un miler segons Cs, també s'han dirigit als Mossos d'Esquadra per mostrar el seu rebuig amb crits de «no mereixeu la Senyera que porteu», «aquesta policia no ens representa» i «aquí, aquí, la Guàrdia Civil». Els manifestants també han cantat proclames com ara «Puigdemont a presó», «jo sóc català i espanyol», «visca Espanya i visca Catalunya» i «jo també trec llaços».A la concentració hi han assistit el president de Cs, Albert Rivera, i la líder del partit a Catalunya i cap de l'oposició, Inés Arrimadas, acompanyats de diversos diputats del grup. Per part del PPC, hi han assistit Montserrat i el líder del partit a Barcelona, Alberto Fernández Díaz. Poc després d'atendre la premsa, els dirigents polítics d'ambdues formacions han marxat de la concentració, força estona abans que aquesta es dissolgués.