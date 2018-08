El retorn d'Operación Triunfo o novetats com la serie 'Presunto culpable' i el programa 'Cuatro weddings' destaquen en la nova graella televisiva

Actualitzada 28/08/2018 a les 12:11

La nova temporada televisiva arriba carregada de retorns esperats i novetats amb la intenció de trepitjar fort. Als èxits consolidats d’Operación Triunfo o La voz, que canvia de canal, s’uniran la pròxima temporada televisiva en les generalistes noves proposades, tant de sèries com El Continental, Presunto culpable o Vivir sin permiso com de programes de diversos estils, com El contenedor.Cuéntame como pasó torna a La 1 el setembre amb la segona entrega de la temporada 19 i els últims episodis de Carlos Alcántara (Ricardo Gómez), que emprendrà un llarg viatge sense data programada de retorn.Estoy vivo, que va acomiadar la seva primera temporada amb gairebé 2,4 milions d’espectadors, tindrà una segona entrega amb nous personatges, i debuta El Continental, ficció protagonitzada per Michelle Jenner, Alex García i Manolo Solo ambientada en un cabaret dels anys 20 i amb el contraban com a rerefons.Quant a concursos, hi haurà tercera temporada de MasterChef Celebrity amb participants com Boris Izaguirre, Santiago Segura, Pau Horta i Mario Vaquerizo, i l’acadèmia d’Operación Triunfo tornarà a obrir les seves portes per a 16 seleccionats d’entre 16.000 aspirants.Apunten a Efe des de RTVE que La 2 donarà molt protagonisme a la música aquesta temporada: a la tardor música en directe en horari de màxima audiència amb La hora musa, presentat per Maika Makosvki i amb actuacions de grups nacionals i internacionals, a més de Cachitos de hierro y cromo i Clásicos y Reverentes..Antena 3 estrenarà la pròxima temporada Presunto culpable, sèrie protagonitzada per Miguel Ángel Muñoz com Jon Arístegui, un investigador que es veurà obligat a tornar el poble en el qual va néixer i en el qual haurà d’enfrontar-se a un misteri mai resolt: la desaparició de la seva xicota.En aquesta cadena d’Atresmedia debutaran els diferents formats de La voz, concurs de talent vocal que emetia Telecinco i els drets del qual va adquirir el grup aquest any; Juego de juegos, una adaptació espanyola del Game of games amb Silvia Abril exercint el paper d’Ellen DeGeneres, i Intercambio con sentido, en el qual quatre parelles en crisi s’intercanviaran per veure si troben de nou l’amor o prefereixen donar una altra oportunitat a la seva relació.La seva aposta per l’entreteniment inclou altres novetats com El contenedor, que desposseirà de tot bé material a un grup de persones; Improvisando, en el que Arturo Valls posarà a prova l’enginy i la rapidesa de convidats com Carlos Latre, Silvia Abril i José Corbacho, a més de mantenir El Hormiguero, El intermedio i Tu cara me suena.Alfonso Arús s’estrenarà amb el programa-despertador Arusitys a laSexta, canal al qual tornen Sexta columna, Equipo de investigación, Expediente Marlasca, Salvados, El Intermedio, Al rojo vivo y Liarla Pardo.Cuatro compta amb Dani Martínez per posar en marxa El concurso del año, en el qual una parella de concursants haurà d’endevinar l’edat exacta de desconeguts guiant-se per la seva aparença física.També hi haurà competició a Cuatro weddigns, en el que quatre núvies lluitaran per organitzar el millor casament, i a Bienvenidos a mi hotel, on quatre parelles propietàries d’allotjaments avaluaran establiments de la competència.Amb Misión exclusiva, l’espectador seguirà el dia a dia d’un conegut paparazzi a les costes d’Eivissa, mentre que en Me cambio de apellido diverses famílies intercanviaran vida i cases.Històries anònimes femenines que mereixen ser explicades és l’eix de Mujeres al poder, i España mira a La Meca tindrà a la comunitat musulmana del nostre país com a protagonista.Des d’Héroes, más allá del deber, que tindrà una segona temporada, el metge de Urgencias Julio Armas salta a Un doctor en casa per exercir com a assessor sanitari particular de famílies que necessiten canviar de vida per millorar el seu estat de salut.Tots ells se sumaran a productes ja consolidats que continuaran en emissió la pròxima temporada com Chester, Cuarto Milenio, Fuera de cobertura, Volando voy, Planeta Calleja i èxits diaris per a Cuatro com First dates o Ven a cenar conmigo.Quant a Telecinco, anuncia per al pròxim curs l’estrena de les sèries Vivir sin permiso, protagonitzada per Álex González i José Coronado, sobre la decadència d’un narcotraficant gallec l’empori del qual es disputen els seus hereus, i de Secrets d’Estat, ficció d’intriga política amb Emmanuel Esparza, Myriam Gallego, Michelle Calvó, Jesús Castro i José Luis García Pérez.Paula Echevarría i Rodolfo Sancho s’enfundaran uniformes militars contra l’Estat Islàmic en la minisèrie Los nuestros 2 i hi haurà nous episodis de l’esbojarrada comunitat de veïns de La que se avecina i La verdad.A més, la cadena de Mediaset emetrà noves edicions de Gran Hermano VIP, Got Talent España i Mi casa es la vuestra.