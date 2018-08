Denuncia que li havien robat el cotxe i la policia el troba 100 metres més endavant

El conductor havia baixat i no havia posat el fre de mà, motiu pel qual el vehicle es va desplaçar uns 100 metres

Actualitzada 27/08/2018 a les 18:37

Para en una gasolinera y entra en la tienda. Cuando sale su coche ya no está y llama a la Policía para denunciar que se lo han robado.

¡¡Localizado!! a 100 metros de donde lo dejó

RECUERDA cuando te bajes del vehículo echa el freno de mano porque evita que el coche se mueva solo. pic.twitter.com/9qGBr75bd8 — PoliciaValladolid (@PoliciaVLL) 22 d’agost de 2018

La Policia de Valladolid ha publicat a Twitter la surrealista situació que van viure els agents el passat 22 d'agost. Un home va trucar a la Policia assegurant que li havien robat el cotxe, va explicar als agents que havia aparcat en una gasolinera i que en sortir de l'establiment el vehicle no hi era.Quan els agents van arribar a la gasolinera, van detectar el vehicle 100 metres més enllà de la gasolinera. Tot indicava que el conductor havia baixat i no havia posat el fre de mà, motiu pel qual el vehicle es va desplaçar uns 100 metres per un pendent i va quedar amagat entre uns matolls.