L'exparella de l'atacant de Cornellà: «Abdelwahab passava per un mal moment»

Demana que se'l recordi «pel que era de veritat, un home afectuós i humil»

Actualitzada 27/08/2018 a les 21:32

L'exparella de l'atacant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Cornellà ha adreçat un escrit als mitjans de comunicació en què els retreu que Abdelwahab Taib «no és totes les barbaritats» que, afirma, ha llegit i vist. Al contrari, assegura que era «un home bo» que ajudava als altres i al qual li agradava l'esport «com a qualsevol». Afegeix que era «afectuós» i que per a ella «era i seguirà essent molt especial», l'únic que ha arribat a conèixer-la i entendre-la. Per això demana als mitjans que el «respectin» i el recordin «pel que era de veritat, un home afectuós i humil». Sobre l'atac que li va comportar la pèrdua de la vida, la dona afirma que Taib «passava per un mal moment».En tot cas assegura que l'home «estimava la seva família per sobre de tot», així com als seus amics, i reitera que «no era ni de bon tros el que van explicant».La dona subratlla a l'escrit que s'ha fet públic a través de la seva defensa que fins ara no havia parlat amb els mitjans i que aquest serà «el primer i últim cop» que ho faci. I acaba la missiva: «Els demano si us plau que ens deixin ja en pau, que prou dolor sentim».