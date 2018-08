Escòcia repartirà compreses i tampons a dones sense recursos i a estudiants

Una de cada dues adolescents escoceses han hagut d'utilitzar alternatives, com paper higiènic o mitjons perquè no podien pagar l'elevat preu dels productes d'higiene femenina

Actualitzada 27/08/2018 a les 18:59

Escòcia s'ha convertit en el primer país del món en repartir productes d'higiene femenina a dones sense recursos i a estudiants. La iniciativa va començar el juliol de 2017 quan el municipi d'Aberdeen va ser pioner en repartir compreses i tampons a dones amb pocs recursos. Aquesta primera iniciativa tenia un finançament inicial de 42.500 lliures, aconseguint distribuir aquests productes a més de mil dones.Aquesta iniciativa va néixer arran de la polèmica desfermada pel film 'I, Dani Blake' de Ken Loach, en el qual una dona era detinguda per robar compreses en un supermercat. El guionista escocès Paul Laverty va confirmar que l'anècdota estava extreta de casos reals, en els quals, dones amb pocs recursos tenien un problema durant el període menstrual, per culpa de l'alt preu dels productes d'higiene femenina.Ara, aquesta mesura comptarà amb un pressupost de 5,2 milions de lliures i s'amplia a estudiants escoceses. Alguns estudis afirmen que una de cada dues adolescents escoceses han hagut d'utilitzar alternatives a compreses i tampons, com paper higiènic, mitjons o diaris perquè no podien pagar-ne el preu.