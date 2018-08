Detingut per violar a una dona durant una entrevista de feina

Va intentar fer-li un petó i, després de ser rebutjat, va començar a colpejar-la violentament fins que la víctima va perdre el coneixement

Actualitzada 24/08/2018 a les 19:19

La Guàrdia Civil ha detingut, al municipi Arraia-Maeztu d'Àlaba, a un home fugit de la justícia i considerat el presumpte autor d'una violació l'any 2017 a La Rioja, ocorreguda quan va citar a la víctima per a una oferta laboral. El detingut és un marroquí de 41 anys, al que li consten antecedents policials per nombrosos delictes, entre els quals destaquen els de caràcter violent, ha detallat la Guàrdia Civil de La Rioja en una nota.Aquest home, l'últim domicili conegut està a Santa Cruz de Campezo, ha estat detingut com a presumpte autor dels delictes d'agressió sexual, lesions i omissió del deure de socórrer; i l'autoritat judicial ha decretat el seu ingrés a presó comunicada i sense fiança.Un centre sanitari de La Rioja Baja, febrer del 2017, va comunicar a la Guàrdia Civil que estava atenent a una dona desorientada i en estat de commoció que tenia lesions a la cara, espatlla, coll i braços. La Guàrdia Civil de Calahorra, La Rioja, va activar el protocol de protecció i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual.Les primeres actuacions de la investigació es van centrar en la recollida de restes biològiques per a l'obtenció de l'ADN de l'agressor i en els testimoniatges de la víctima, amics i familiars, que van servir per reconstruir l'ocorregut.Això va constatar que la víctima va acudir a una localitat de La Rioja per efectuar una entrevista de feina, en la qual l'entrevistador va intentar fer-li un petó i, després de ser rebutjat, va començar a colpejar-la de manera violenta fins que va perdre el coneixement. En aquest moment, l'entrevistador va aprofitar per agredir sexualment a la víctima i després va fugir havent consumat la violació, segons la investigació de la Guàrdia Civil.Uns amics de la víctima, estranyats perquè el seu telèfon mòbil estava apagat o fora de cobertura, van acudir al lloc de la cita, on la van trobar semiinconscient i sagnant abundantment per la boca, després la van traslladar a un centre sanitari.Una vegada identificat l'agressor mitjançant restes biològiques d'ADN, els agents van constatar que aquesta persona havia abandonat La Rioja per evitar la seva detenció i l'acció de la justícia, per la qual cosa va ser considerat objectiu prioritari per a la seva localització.Els investigadors van seguir durant nombrosos mesos el rastre d'aquesta persona per diferents localitats d'Espanya i França, fins que, 17 mesos després, ha estat localitzat i detingut.