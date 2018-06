Espanya acollirà immigrants que es troben en territori alemany

Merkel s'ha compromès a cobrir «el cost de l'entrega», així com a prestar suport «militar i financer» a l'Estat

Actualitzada 29/06/2018 a les 17:57

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat aquest divendres que ha tancat un acord amb Alemanya perquè l'Estat aculli immigrants que són al país germànic. «Estem parlant d'una frontera específica d'Alemanya, que és Bavària, i Àustria, aquesta seria la ruta», ha dit Sánchez, que ha admès que encara no s'ha decidit quants immigrants s'acolliran. Segons ha informat el govern alemany en un comunicat, els elegibles seran aquelles persones que hagin creuat la frontera entre Àustria i Alemanya i hagin estat registrades prèviament a Espanya a través del sistema Eurodac, la base de dades biomètriques de la UE amb les impressions dactilars dels sol·licitants d'asil. Segons Sànchez, el pacte ha servit per demostrar «empatia» amb la situació que viu Alemanya. A canvi, ha explicat, la cancellera Angela Merkel s'ha compromès a cobrir «el cost de l'entrega» dels immigrants que vinguin a Espanya així com a prestar suport «militar i financer» a l'Estat. «És un acord just i que entra perfectament en el marc del reglament de Dublín», ha celebrat Sánchez, que ha expressat que Merkel li ha traslladat el seu «agraïment».L'acord entre Alemanya i Espanya, així com entre Berlín i Atenes, arriba després de dies de converses entre els estats i després d'una reunió aquest divendres entre Sánchez, Merkel i el primer ministre grec, Alexis Tsipras. Tot plegat, en un moment en què el govern de la CDU de la cancellera té la pressió dels socis bavaresos de la CSU per tancar precisament acords que rebaixin la pressió migratòria al país.«Nosaltres hem estat sempre solidaris, ho vam ser amb l'Aquarius o les pasteres però també volem ser-ho amb els moviments secundaris i per reforçar el vincle polític entre els dos governs», ha dit Sánchez en roda de premsa des de Brussel·les en acabar la cimera.Per altra banda, el president del govern espanyol ha valorat també l'acord entre els 28 per repartir-se de forma voluntària els immigrants que desembarquin en territori europeu des del Mediterrani i enviar-los a «centres de control». Com ja va dir dijous, ha tornat a subratllar que «no és el millor acord» i ha admès que li hauria agradat «arribar més lluny». Amb tot, ha destacat el «valor» d'una resposta «europea» i ha assegurat que el caràcter voluntari de l'acord és «important». «Al final estem parlant de 28 països i amb realitats migratòries molt diferents», ha justificat.