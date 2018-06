Els Mossos intervenen 28 aranyes verinoses i dues serps de cascavell

Entre les aranyes hi havia un exemplar de Lexosceles Reclusa, aranya violinista, una de les espècies més verinoses del món

Actualitzada 28/06/2018 a les 18:51

Agents de Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Premià de Mar van detenir el 19 de juny un home de 23 anys, veí de Premià de Mar i de nacionalitat espanyola, per desobeir una ordre judicial d’allunyament que li prohibia acostar-se a la seva mare. El jove havia anat a casa de la dona portant amb ell animals perillosos.En aquesta actuació els agents van detenir al jove pel trencament de l’ordre d’allunyament. Es dóna la circumstància que també van localitzar, a l’interior del domicili, dues serps de cascavell, Crotalus atrox, i 28 aranyes verinoses. Les serps estaven guardades en dos terraris que tenien sistemes de tancaments amb greus deficiències de seguretat i les aranyes es trobaven dins de pots que no estaven precintats. A banda, el propietari no disposava d’assegurança ni dels permisos necessaris. Tampoc les instal·lacions eren les adequades per tenir aquest tipus d’animals.El dia 20 de juny agents de la Unitat Regional de Medi Ambient de Granollers (URMA), van intervenir les dues serps i les 28 aranyes i les van lliurar en un centre que col·labora amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) per a la creació d’antídots per verins. Entre les 28 aranyes intervingudes, majoritàriament taràntules i vídues negres, hi havia un exemplar de Lexosceles Reclusa, més coneguda com la aranya violinista, una de les aranyes més verinoses del món.El detingut va passar a disposició judicial el dia 26 de juny pel trencament de condemna i també se’l va denunciar per una infracció administrativa per tinença il·legal d’espècies perilloses, la qual li pot suposar una sanció que oscil·la entre els 401 i els 2.000 €.