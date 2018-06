Els carnissers francesos demanen protecció davant l'assetjament dels vegans

Asseguren que pateixen una onada de «violència física, verbal i moral», també s'hi han sumat peixaters i productors de formatge

Actualitzada 28/06/2018 a les 18:19

El mitjà The Guardian ha informat que la federació de carnissers francesos, que representa a uns 18.000 treballadors, ha escrit una carta al Ministeri de l'Interior francès, per demanar protecció policial davant l'onada de «violència física, verbal i moral» que pateixen per part d'associacions i grups animalistes. A aquesta carta també s'hi han sumat peixaters i inclús productors de formatge.Pel que fa a les associacions animalistes, indiquen que el 5% de la població francesa és vegana o vegetariana, pero que a la indústria càrnia el que realment els preocupa és que el 50% de la població es plantegi el consum habitual de carn que fa. Això provoca un descens de les vendes que, segons aquestes associacions, és el que realment preocupa a aquest sector.