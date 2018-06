Detingut un monitor de campaments acusat d'abusar de deu menors

Les víctimes tenien 10 anys

Un monitor ha estat detingut per la Guàrdia Civil acusat d'abusar sexualment de deu nens, d'una edat aproximada de 10 anys, que assistien a un campament d'estiu a la localitat de Hornillos de Eresma, Valladolid. El monitor, d'uns 30 anys, va ser detingut dimecres i es troba a les dependències de la Comandància de la Guàrdia Civil, a l'espera de passar a disposició judicial.Els nens procedeixen de Madrid i es trobaven en un campament d'estiu El Trasto, organitzat per l'empresa privada Campa, ocio y tiempo libre, que s'ha limitat a dir que el cas es troba en plena investigació i que l'activitat en aquest centre continua amb normalitat després de la detenció del monitor.D'altra banda, l'alcaldessa de Hornillos de Eresma, Coral López de la Vídua, ha explicat que aquest cas ha causat molta consternació en aquest petit municipi de dos-cents habitants. L'alcaldessa ha assegurat que és la primera vegada que ocorre alguna cosa així a les instal·lacions d'aquesta empresa d'oci i aventura que va obrir aquest campament fa uns deu anys en aquesta localitat i que mai han rebut cap tipus de queixa.Fonts de la Conselleria de Família i Igualtat d'Oportunitats han explicat que no es tracta d'un cas de protecció de menors sinó un assumpte delictiu, encara que han explicat que comprovaran que el campament, que no té res a veure amb la Junta i és de propietat i gestió privada, i que complia amb tots els requisits quan va tenir lloc els fets.