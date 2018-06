Detinguda una parella per mossegar a dos guàrdies civils en un centre comercial

La parella va insultar i empènyer a una cambrera, que va sol·licitar ajuda al vigilant de seguretat que també va ser agredit

Actualitzada 28/06/2018 a les 17:58

Una parella que es trobava en un centre comercial situat a Majadahonda, Madrid, va agredir a l'empleada d'un establiment, a un vigilant del centre comercial i a diversos guàrdies civils, segons informa la Comandancia de Madrid.Els fets van ocórrer el passat 26 de juny a El Carraledo, quan la parella va començar a insultar i empènyer a la cambrera d'una cafeteria, qui va sol·licitar ajuda al vigilant de seguretat, que va ser agredit. Finalment, la cambrera va alertar a la Guàrdia Civil, i quan els agents es van personar al lloc dels fets també van ser agredits per la parella, dos agents inclús van ser mossegats.Els agressors van ser detinguts per un delicte de lesions i un altre d'atemptat contra l'autoritat. La dona va ser traslladada a l'hospital per culpa del seu estat de nervis. La parella està en llibertat, a l'espera de judici.