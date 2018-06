De Cospedal afirma que el 155 es va quedar curt i no descarta la il·legalització de partits independentistes

La candidata a la presidència del PP considera que no s'ha de reformar la Constitució, «d'aquí no ens mourem»

Actualitzada 29/06/2018 a les 09:49

La secretària general del PP i candidata a la presidència del partit, María Dolores de Cospedal, assegura en una entrevista a Ok Diario que és partidària d’actuar amb més mà dura contra les forces independentistes. «Si els partits separatistes actuen amb finalitats i mitjans il·lícits se’ls ha d’il·legalitzar», assegura en una entrevista a Ok Diario. A més, segons De Cospedal, no s’ha de fer cap reforma de la Constitució «per acontentar» als independentistes perquè «ells mai se sentiran satisfets i la Constitució i l’Estatut de Catalunya donen marge suficient» i «d’aquí no ens mourem». «Em poden titllar d’immobilista, però crec que la norma que ens hem donat per a tots ha de ser això, per a tots». També insisteix que caldria haver aplicat abans el 155 a Catalunya, però va caldre «buscar el consens amb altres partits”. En aquest marc, apunta que li hagués agradat anar més enllà en el 155, sobretot pel que fa referència a TV3».