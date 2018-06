Roben dades bancàries de milers de clients de Ticketmaster al Regne Unit

També alerten als usuaris espanyols que hagin comprat entrades entre setembre de 2017 i 23 de juny de 2018

Actualitzada 28/06/2018 a les 15:18

L'empresa de venda d'entrades Ticketmaster ha sofert un atac informàtic, en el qual han robat milers de dades personals i bancàries dels clients del Regne Unit. La plataforma ho ha comunicat als usuaris de la resta de països a través d'un comunicat.El passat 23 de juny, Ticketmaster Regne Unit va detectar un software maliciós en un producte d'atenció al client proporcionat per Inbenta Technologies, un proveïdor extern de la plataforma. Això, va permetre accedir a la informació personal i de pagament d'alguns dels clients. En detectar-se la intrusió, es va desactivar el producte Inbenta de totes les pàgines web de Ticketmaster.La plataforma ha alertat com a mesura de prevenció, a través d'un correu electrònic, a tots els seus clients d'Espanya que hagin comprat entrades entre setembre de 2017 i 23 de juny de 2018, que les dades poden estar compromeses. Equips d'experts en seguretat estan treballant per determinar en quina mesura s'han vist afectades les dades. Asseguren que estan treballant amb l'autoritat competent, amb els bancs i amb les companyies de targetes de crèdit.Cal recordar que la plataforma de Ticketmaster és on es poden adquirir les entrades de les competicions dels Jocs Mediterranis.Ticketmaster Internacional ha habilitat una pàgina web i un correu electrònic per respondre les preguntes dels clients sobre l'incident. De totes maneres, l'empresa recomana canviar les contrasenyes d'accés. També ofereixen als clients afectats, de forma gratuïta i durant un any, un servei perquè un proveïdor líder al sector faci un seguiment de la identitat online de l'usuari.No obstant això, recomanen vigilar el compte bancari per si hi ha indicis de frau o suplantació d'identitat.