Roba una targeta de crèdit de dins un cotxe i efectua 83 compres per valor de 1.200 euros

Va aprofitar que per compres inferiors a 20 euros no cal introduir el codi pin

Actualitzada 27/06/2018 a les 18:15

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns 25 de juny un home de 32 anys, veí de Lleida i nacionalitat colombiana per un delicte de robatori en interior de vehicle i estafes bancàries amb targetes crèdit. Segons els Mossos, els fets van tenir lloc a començaments de maig, quan un home va denunciar que li havien robat dins el cotxe aparcat a l'avinguda València, al barri de Cappont de Lleida, una bossa d'esports, roba i carregadors de mòbil.En un primer moment no va recordar que al cotxe tenia també una carpeta amb documentació empresarial i targetes bancàries, que també va ser robada, fins que es va adonar que al seu extracte bancari hi constaven petits moviments que ell no havia fet. El detingut havia fet amb la targeta de crèdit robada fins a 83 compres per un valor total de 1.200 euros, aprofitant que per compres inferiors a 20 euros no cal introduir el codi pin. Els Mossos van identificar el presumpte autor gràcies a les càmeres de seguretat dels establiments on va efectuar algunes compres. El detingut, amb antecedents per robatoris en interior de vehicles, ha passat aquest dimecres a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Lleida i ha quedat en llibertat amb càrrecs.