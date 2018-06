Fonts del ministeri de l'Interior asseguren que el jutge els ha comunicat que no ha de practicar més diligències

Actualitzada 28/06/2018 a les 13:00

El procediment de trasllat

El jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha comunicat al govern espanyol que ha finalitzat la instrucció i que no ha de practicar més diligències, segons apunten a l'ACN fonts del Ministeri de l'Interior. Això deixa via lliure al govern de Pedro Sánchez per tirar endavant el protocol per traslladar els presos a Catalunya. L'executiu espanyol ha iniciat els tràmits per efectuar els trasllats i el primer que ha fet és preguntar al jutge que instrueix la causa si ha finalitzat la instrucció. Segons aquestes fonts, el magistrat ha dit que la seva tasca al capdavant de la instrucció ja ha acabat. Tot i això, el jutge Llarena encara no ha dictat la interlocutòria de conclusió del sumari, el document que formalment tanca la instrucció i que envia la causa a la sala perquè obri judici oral. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja va afirmar dimecres durant la sessió de control que «s'avaluaria» el trasllat un cop Llarena hagués finalitzat la instrucció i que es faria per garantir el dret a defensa dels presos.Fonts del Tribunal Suprem han confirmat que el dimecres van rebre quatre escrits procedents d'Institucions Penitenciàries preguntant per la situació processal de Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Les mateixes fonts afirmen que no s'han rebut escrits sobre la resta de presos i que Llarena no ha respost oficialment res.Diverses defenses també han sol·licitat noves diligències al jutge Llarena, que encara no ha confirmat tampoc si les accepta o les rebutja. Ho haurà de comunicar a les parts abans de donar per tancada la instrucció. En tot cas, totes les diligències sol·licitades són testificals i documentals i, per tant, no requeririen la presència dels presos.En primer terme, els presos són els que han de sol·licitar a Institucions Penitenciàries el trasllat de presó. Segons fonts de les defenses, tots ells ja ho haurien fet. Llavors, un cop Institucions Penitenciàries ho ha notificat al jutge instructor i si no ha rebut cap objecció, la Junta d'avaluació de cada centre penitenciari es reuneix per estudiar el trasllat.Els presos catalans estan repartits en tres presons: Soto del Real (Jordi Sànchez i Jordi Cuixart), Alcalà-Meco (Dolors Bassa i Carme Forcadell) i Estremera (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull). Per tal, cadascun dels tres centres haurà d'avaluar aquests trasllats en les seves respectives juntes.Cal també que hi hagi un informe que acrediti la vinculació familiar dels nou presos catalans. Com que la Generalitat té la competència de presons (és l'única comunitat autònoma espanyola que la té transferida), en base a l'informe d'arrelament i la petició que li faci Institucions Penitenciàries haurà de decidir a quin centre penitenciari català interna a cadascun d'ells.