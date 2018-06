La Fiscalia demana presó per al Guàrdia Civil de La Manada per «risc de fuga»

Antonio Manuel Guerrero va intentar aconseguir un passaport aquest dilluns

Actualitzada 28/06/2018 a les 20:02

La Fiscalia ha sol·licitat a l'Audiència de Navarra que convoqui una nova vista per demanar l'ingrés a la presó d'Antonio Manuel Guerrero, el guàrdia civil de la Rajada, davant el risc de fugida que es manifesta en el seu intent d'aconseguir el passaport, malgrat la prohibició de sortir d'Espanya.La Fiscalia General de l'Estat ha informat d'aquesta petició després que la Fiscalia de Navarra hagi rebut la comunicació de la Prefectura Superior de Policia en la qual li informa d'aquest intent, que es va produir en el matí del dilluns 25, amb prou feines tres dies després de la seva posada en llibertat sota fiança.La Fiscalia sol·licitarà la mesura cautelar d'ingrés a la presó davant el «risc de fugida» manifestat per l'intent de trencament de la mesura «expressament acordada» en l'acte que «no podia obtenir un nou passaport en el futur».El Ministeri Públic ha demanat també a la Sala que dedueixi testimoniatge de l'acte en el qual es va establir la mesura cautelar de no obtenció de nou passaport i de la comunicació de la Policia informant oficialment del fet al jutjat de guàrdia de Sevilla, per si els fets poguessin ser constitutius d'un «possible delicte de trencament de mesura cautelar en grau de temptativa».Antonio Manuel Guerrero, el guàrdia civil condemnat per abusos sexuals a una jove en els Sanfermines de 2016 juntament amb els altres membres de la Manada, va intentar obtenir el passaport dilluns passat, el mateix dia que declarava per primera vegada davant el jutjat a Sevilla, però la seva petició va ser rebutjada.La cap de l'equip d'expedició d'aquests documents en l'oficina de Tablada-Sevilla li va comunicar la impossibilitat de fer aquest tràmit per tenir prohibida la sortida del territori nacional, segons la diligència a la qual ha tingut accés Efe.Guerrero havia sol·licitat cita prèvia i va acudir a l'oficina a les 11.30 hores. Una hora després, es va personar davant el jutjat de guàrdia per complir un dels requisits que li va imposar l'Audiència de Navarra per sortir en llibertat provisional.El seu advocat, Jesús Pérez, ha explicat en declaracions a Efe que el seu client va ser a comissaria a consultar la caducitat del seu passaport perquè «no volia tenir ni el més mínim problema».No obstant això, ha assenyalat que el seu client «es va presentar en la Policia informant de la seva situació i si havia de fer alguna cosa», ja que creia que tenia el passaport caducat però «no ho sabia segur i volia preguntar com havia d'actuar» i «fins i tot si havien de quedar-se'l allí la Policia».«Li van informar que en estar caducat el passaport no havia de fer res», ha assegurat l'advocat, una situació que «s'ha posat en coneixement del jutjat».Antonio Manuel Guerrero es troba en llibertat provisional des del 22 de juny després d'abonar la fiança de 6.000 euros que li va imposar l'Audiència de Navarra per sortir de presó.Com la resta dels condemnats, ha de comparèixer els dilluns, dimecres i divendres en el jutjat de guàrdia de la seva localitat de residència i així ho va fer el mateix dilluns i ahir, dimecres, de manera que haurà de tornar a fer-ho matí.