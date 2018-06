Jutgen un avi acusat d'haver fet tocaments a la seva neta

La defensa vincula la denúncia a una rabieta de l'adolescent perquè el processat es va negar a pagar-li una depilació làser

L'Audiència de Girona ha jutjat un avi de Celrà (Gironès) que s'enfronta a 6 anys de presó acusat d'haver fet tocaments a la seva neta. La fiscal relata dos episodis d'abusos. El primer, quan la nena tenia entre 7 i 8 anys. I el segon, quan ja era una adolescent de 15. Sosté que el processat, mentre li feia massatges, li palpava les natges o entrava a la seva habitació quan la nena dormia per fer-li petons a la boca. A més, al seu escrit, també recull que a l'abril de l'any passat, mentre miraven junts la televisió, el processat li va passar la mà per l'esquena i li va tocar el cul. Durant el judici, l'acusat ha negat els fets i ha assegurat que no s'explica el per què de la denúncia.La defensa, per la seva banda, l'ha vinculada a una rabieta de l'adolescent després que el processat es negués a pagar-li una depilació làser. La suposada víctima ha declarat a porta tancada. A més de la pena de presó, la fiscal sol·licita que l'avi es passi 10 anys en llibertat vigilada i que no es pugui apropar a menys de 200 metres de la seva neta durant 12 anys.La fiscal sosté que el processat va abusar sexualment de la seva neta aprofitant els caps de setmana que la menor i el seu germà s'estaven amb els avis. Al seu escrit, relata dos episodis de tocaments. El primer, quan la nena tenia entre 7 i 8 anys. Explica que el processat feia massatges a la menor i que aprofitava per tocar-li les natges. I que quan la nena estava dormint, entrava a la seva habitació i li feia petons a la boca.El segon episodi és més concret, i té data i hora. El 15 d'abril de l'any passat just havent dinat. Aleshores, la menor ja era una adolescent i tenia 15 anys. Segons l'acusació pública, mentre estaven asseguts al sofà mirant la televisió, l'avi va aprofitar per tocar-li l'esquena a la seva neta i anar baixant amb les mans fins arribar al cul.Durant el judici, el processat ha negat els càrrecs. L'avi de Celrà ha explicat que, sempre que feia massatges a la neta, la seva dona era amb ell i el guiava (perquè ella hi entenia). Ha dit que mai va fer-li tocaments i ha precisat que la nena «deuria haver somiat» que ell entrava a la seva habitació per petonejar-la.En relació als fets de l'any passat, el processat ha negat haver tocat el cul de l'adolescent. Sí que ha precisat, però, que abans de dinar la seva neta li va demanar a ell i a la seva dona que li paguessin una depilació làser, i que el matrimoni s'hi havia negat.A més, ha explicat que mentre s'estaven al sofà, amb ells també hi havia el germà de la menor. I que aquella tarda, la seva neta no va trigar a marxar perquè havia quedat amb uns amics a Banyoles. «No sé per què m'ha denunciat», ha declarat l'avi, quan la defensa li ho ha demanat explícitament.Per la seva banda, la mare de la menor ha declarat que aquella tarda, la del 15 d'abril, la seva filla l'havia trucada demanant que anés a buscar-la a Banyoles. I que quan hi va arribar, se la va trobar plorant. Va ser aleshores quan la menor li va explicar que el seu avi li feia tocaments i les dues van anar a comissaria per denunciar-ho als Mossos d'Esquadra.Segons la mare, quan la nena tenia entre 6 i 7 anys, alguna vegada li havia dit que no volia anar a casa dels avis. La dona, a més, també ha declarat que la seva filla li havia dit que no es va atrevir a explicar els tocaments «per por que els passés alguna cosa al seu pare o a la seva àvia».Al final del judici, la fiscal ha mantingut la demanda de 6 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys. A més, també sol·licita que l'avi de Celrà s'hagi de passar 10 anys en llibertat vigilada després de complir condemna i que no es pugui apropar a menys de 200 metres de la seva neta ni comunicar-s'hi durant un període de 12 anys.La defensa, per la seva banda, ha demanat l'absolució. L'advocat del processat ha subratllat que «no hi ha prova de càrrec» per condemnar-lo i ha vinculat la denúncia a una rabieta de l'adolescent (perquè s'havien negat a pagar-li la depilació làser). El cas, que s'ha jutjat a la Secció Quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.