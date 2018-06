El Guàrdia Civil de La Manada va intentar fer-se el passaport

Està en llibertat provisional i ha de comparèixer tres dies a la setmana als jutjats

Actualitzada 28/06/2018 a les 13:22

Antonio Manuel Guerrero, el guàrdia civil condemnat a nou anys de presó per abusos sexuals a una jove en els Sanfermins de 2016 juntament amb els altres quatre membres de la Manada, va intentar el dilluns 25 obtenir el passaport, però la seva petició va ser rebutjada.La cap de l'equip d'expedició d'aquests documents en l'oficina de Tablada-Sevilla li va comunicar la impossibilitat de realitzar aquest tràmit per tenir prohibida la sortida del territori nacional.Guerrero havia sol·licitat cita prèvia per realitzar aquest tràmit i va acudir a l'oficina a les 11.30 hores. Una hora després, es va personar davant el jutjat de guàrdia de Sevilla per complir un dels requisits que li va imposar l'Audiència de Navarra per sortir en llibertat.Antonio Manuel Guerrero es troba en llibertat provisional des de divendres passat 22 de juny després d'abonar la fiança de 6.000 euros que li va imposar l'Audiència de Navarra per sortir de presó.Com la resta dels condemnats, ha de comparèixer els dilluns, dimecres i divendres en el jutjat de guàrdia de la seva localitat de residència i així ho va fer el mateix dilluns i ahir, dimecres.També té prohibit accedir a Madrid, lloc de residència de la denunciant, amb la qual tampoc es poden comunicar per cap mitjà o procediment.Així mateix, se li va retirar el passaport i se'ls va prohibir sortir del territori nacional sense autorització judicial, a més de designar un domicili on pugui ser trobat, així com un telèfon de contacte, amb l'advertiment exprés que en el cas de no ser localitzat en ell immediatament s'expedirà la corresponent ordre de crida i cercaGuerrero, nascut en 1989 i guàrdia civil des de 2015, va ser pare després d'un vis a vis amb la seva núvia de sempre, mentre complia presó provisional pels fets jutjats.Condemnat a 9 anys de presó per delictes continuats d'abús sexual amb prevalimiento i absolt del delicte d'agressió sexual, va ser condemnat a més a 300 euros de multa per furt, per sostreure el mòbil a la víctima. En el seu telèfon es van trobar la majoria dels vídeos de l'agressió de Pamplona.