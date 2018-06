Cinc persones detingudes, un d'ells menor, per l'agressió sexual a una menor a Gran Canària

El grup s'autodenomina 'la nueva manada', van agredir la jove durant la nit de Sant Joan

El cas de la presumpta agressió sexual en grup comesa per l'autodenominada 'la nueva manada' durant la nit de Sant Joan, a la zona turística del sud de Gran Canària, ha involucrat ja a cinc homes, un d'ells menor, i va tenir com a víctima a una jove també menor d'edat, segons ha confirmat la Fiscalia. En principi, estava previst que el Jutjat d'Instrucció número 2 de San Bartolomé de Tirajana prengués aquest dimecres declaració als sospitosos -als quals se'ls coneix a les xarxes socials com 'la nueva manada'. Els acusat seguiran detinguts almenys 24 hores més a la comissaria de Policia de Maspalomas.La causa ha estat declarada secreta, s'han confirmat de forma oficial alguns detalls: els detinguts són cinc, no quatre, i l'acusació a la qual s'enfronten és la d'haver participat en una agressió sexual en grup a una jove menor d'edat.