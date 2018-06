El president del PPC reclama al govern espanyol que abans de prendre una decisió arribi a un acord amb els partits constitucionalistes

Actualitzada 28/06/2018 a les 13:10

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha considerat que l'inici dels tràmits per a l'acostament dels presos independentistes és una «cessió inadmissible» i una mostra de «debilitat» de l'Estat perquè els independentistes no han mostrat «penediment» ni han fet cap gest de rectificació. En roda de premsa des de la sala de premsa del Parlament, Albiol ha considerat que el primer gest que haurien de fer els independentistes és dir que abandonen la via unilateral i renuncien a convocar un referèndum. Segons Albiol, la unitat dels constitucionalistes està «volant pels aires» i ha reclamat al govern espanyol que abans de prendre una decisió convoqui la comissió parlamentària d'interior per «lleialtat» i intenti arribar a un acord amb els partits constitucionalistes.