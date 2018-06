Un gos de raça perillosa mossega a un nadó de dos mesos a Madrid

Els agents van comprovar com la víctima presentava una ferida oberta a l'esquena, motiu pel qual van sol·licitar els serveis d'emergència

Un gos de raça potencialment perillosa, ha mossegat a un nadó de poc mesos al barri madrileny de Valdezarza, l'animal passejava sense corretja ni morrió, segons fonts de la Policia Municipal i el servei Emergencias Madrid han informat que el nadó va ser traslladat a l'hospital amb ferides no tan greus.Els fets van ocórrer al voltant de les 23.20 hores al carrer Alcalde Martín de Alzaga, agents de la policia van ser alertats del succés i es van personar al lloc dels fets. Els agents van comprovar com la víctima presentava una ferida oberta a l'esquena, motiu pel qual van sol·licitar els serveis d'emergència. Quan van arribar els sanitaris, li van practicar els primers auxilis i el van traslladar a l'Hospital de La Paz de Madrid.La Policia Municipal va comprovar posteriorment que el gos responia al nom d'Arda, un american stafford terrier. El propietari de l'animal es va presentar davant els agents amb una pòlissa d'assegurança, tot i que faltava el resguard de l'últim rebut. Com que tampoc va presentar la llicència corresponent per un gos d'aquestes característiques, va ser denunciat pels agents.